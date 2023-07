En 1 h, vous pouvez sauver 3 vies : collecte de don de sang au Casino de Santenay, jeudi 6 juillet

L’EFS Bourgogne-Franche-Comté propose une nouvelle collecte de sang dans un lieu insolite pour attirer de nouveaux candidats au don. À 25 min de Chalon-Sur-Saône et 50 min de Dijon, poussez les portes du Casino de Santenay, un lieu aux allures de maison Bourgeoise et découvrez un lieu coloré au cœur des vignes.

C’est la première fois que le Casino de Santenay et ses équipes accueillent l’EFS et les associations pour le don de sang bénévole de Chagny et Nolay. La collecte se déroulera dans son restaurant, le Comptoir JOA, aménagé pour l’occasion : 80 rendez-vous sont ouverts au public.

C’est aussi pour l’EFS l’occasion de toucher de nouveaux réseaux et publics, les partenaires du Casino, mais aussi les entreprises de la Côte de Beaune et chalonnaise afin de réussir à recruter de nouveaux donneurs.

Chaque jour, plus de 600 dons sont nécessaires dans la région pour répondre aux besoins des malades.

Pourquoi est-il si important de recruter de nouvelles personnes ?

4,5 % des habitants de Bourgogne Franche-Comté, âgés de 18 à 70 ans, ont réalisé un don en 2022. Si ce chiffre parait assez faible au regard des 96 % de Français qui se déclarent favorables au don de sang, notre région reste malgré tout dans les meilleures de France. Ses habitants y sont généreux et nous les remercions. Mais pour assurer les besoins de demain, le recrutement de nouveaux donneurs est essentiel.

M. Mousset, directeur général et responsable du Casino JOA de Santenay : « Je suis ravi que le Casino JOA de Santenay puisse accueillir une collecte de don de sang en offrant un lieu atypique. Chaque année, nous savons que les dons sont plus rares en période estivale. Ça nous tenait donc à cœur de nous associer à l’EFS et aux amicales qui œuvrent au quotidien pour sauver des vies. En tant qu’entreprise locale, c’est aussi notre rôle d’encourager les actes citoyens et d’en faire la promotion ! Rendez-vous le 6 juillet pour partager ensemble cette aventure humaine ! »

Contacts :

EFS : Anne-Clémence GUILLOT

E-mail : anne-clemence.guillot@efs.sante.fr

Tél. : 07 63 99 59 76

Casino de Santenay

9, avenue des Sources – 21590 SANTENAY

Tél. : ligne directe : 03 80 26 22 42 | Standard : 03 80 26 22 44

E-mail : mc.geoffroy@joa.fr

Site Internet : joa.fr/casinos/santenay