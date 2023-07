Du côté du Billard Club Chalonnais

CHALON termine 6éme en FINALE DE FRANCE. A Douai , l'équipe chalonnaise de 3 Bandes en Division 4 composée de Franck Cannard, Serge Lageneste, Jérôme Richard, etEric Soler s'est bien battue en terminant 6éme avec une moyenne générale 0,361 .

A Chalon, à noter le passage des diplômes billard or, argent et bronze organisé par le comité départemental ou James Mercier et Hervé Reboul ont fait passer les diplômes officiels de la FFB avec 24 participants ( 10 enfants et 14 adultes ). Billard de Bronze réussi pour Daniel Bonnin , Lionel Bézille , Alain Godichon , Daniel Utiel , Billard d'Or réussi pour Alain Bouvrande , Patrice Gautier , Philippe Fernoux .

Le Billard Club Chalonnais vous donne rendez vous pour le Forum de la vie associative et sportive le samedi 02 Septembre au Parc des Expositions .