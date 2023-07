La phrase du jour - "Le risque sécuritaire est là, on le gère..."

On se rassure comme on peut, en appliquant la méthode Coué, une auto-persuasion qui pourrait prêter à sourire mais après les heurts inédits enregistrés en France, on préfère s'en étonner. Quoique finalement, la classe politique ne nous étonne plus guère dans sa capacité à se voiler la face. La grande déclaration du jour vient du maire-adjoint de la ville de Paris, Emmanuel Grégoire. Des propos rapportés par nos confrères d'Europe 1 et qui donnent une idée de la hauteur de la tour d'ivoire, dans laquelle, un grand nombre de politiques évoluent.

"Le risque sécuritaire est là, on le gère (...) mais il faut arrêter de se focaliser là-dessus", a demandé Emmanuel Grégoire. "Notre pays a l'habitude d'accueillir les événements de façon optimale."

Avouons que les propos peuvent prêter à interrogation, alors même que les feux des poubelles fument encore en région parisienne. Avec plus de 3 milliards de téléspectateurs aux JO de Tokyo en 2021, si d'aventure, la situation sociale devait de nouveau s'enflammer, la France deviendra la risée du monde entier en direct.

Bon allez, persuadons-nous que tout va bien se passer.. C'est toujours ça !

Laurent Guillaumé