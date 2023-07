Lacs de Laives : Tout ce qu'il faut savoir en ce début de saison estivale

Composée de 3 lacs, la base nautique de Laives propose à ses visiteurs et vacanciers une multitude d'activités aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Virginie Prost, adjointe à la mairie en charge des lacs depuis 2008, a pris le temps de nous en dire un peu plus en ce début de saison estivale.

Les Lacs de Laives forment à eux trois, une base nautique idéale pour se ressourcer en plein coeur de la Saône-et-Loire. Ouverts 7/7 et créés en 1970, les lacs se composent d'un espace de loisir de 34 hectares. Entre le restaurant, le camping, et les activités proposées telles que la baignade, le paddle, les jeux gonflables et la pêche, tout a été mis en oeuvre pour satisfaire les vacanciers ainsi que leur sécurité et leur bien-être :"On salarie 4 maîtres nageurs et 3 agents aux entrées. En ce qui concerne l'entretien, on a nos 3 employés municipaux à Laives qui gèrent, et la commune, et les lacs, donc tout ce qui concerne la tonte, les poubelles, les sanitaires, etc. Donc 10 personnes en tout", explique Virgine Prost.

"L'année dernière, on a commencé à s'équiper avec 3 poubelles de tries, mais ce n'est pas encore concluant. Elles sont en forme de bouteille en plastique, jaune, orange et bleu. On voulait vraiment faire quelque chose de ludique, mais à chaque fois, c'est tout mélangé, pourtant, c'est écrit dessus, c'est dommage", ajoute-t-elle.

Avec une plage surveillée de 9h30 à 18h, les lacs de Laives demandent aux entrées une participation payante pour y accéder :"L'accès aux lacs est libre hors saison. Tous les week-ends de juin, juillet et août, l'entrée devient payante de 9h30 à 18h parce qu'on a une plage surveillée par des maîtres nageurs. Les deux autres lacs sont plus prisés par les pêcheurs, déjà parce que c'est beaucoup plus calme, mais surtout parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité pour les baigneurs partout", explique l'adjointe au maire.

Une sécurité et un accès assuré sur la plage, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite :"On bénéficie de deux fauteuils, les Handiplage, exprès pour les personnes handicapées. Elles peuvent se baigner avec, c'est très simple à utiliser. On a vraiment été dans les premiers à avoir ces fauteuils là, depuis plus 10 ans maintenant. On a pas mal d'accès pour les personnes handicapées d'ailleurs, dont un ponton de pêche. Ca fait une sacrée avancée puisque la personne peut pêcher avec son fauteuil librement, tout a été mis en place pour y accéder", indique Virginie Prost. Avec un coût assez élevé de 5.000 euros, ces deux fauteuils ont été subventionné par un fond de financement de 50%, grâce à Jean-Paul Emorine, sénateur de Sennecey-le-Grand.

Animations et événements prévus

En plus des nombreuses activités proposées, la Mairie de Laives propose chaque année un feu d'artifice tiré à la base nautique :"Le feu d'artifice aura lieu le 29 juillet. On a toutes les associations de Laives, il y en a 10 en tout, qui se regroupent aux lacs et qui font une buvette commune, c'est plus simple et comme ça, ils se partagent les bénéfices entre eux. On prend toujours un groupe de musique qui s'installe sur la terrasse du restaurant, et qui anime pendant le repas jusqu'à 22h30. A 23 heures, on lance le feu d'artifice, qui cette année, partira directement sur l'eau. Après ça, on a un DJ qui enchaîne, donc en principe la soirée finit vers 3/4 heures du matin, ça ramène énormément de monde. On prend un service de sécurité parce qu'on a environ 2.000 personnes qui viennent", explique Virginie Prost.

Pour ceux attendant patiemment l'événement phare "Piano sur le lac", il n'aura pas lieu cette année : "Avant, on faisait l'événement "Piano sur le lac", on l'a fait pendant 3 ans, et là, on a décidé d'arrêter parce qu'on avait de moins en moins de monde", ajoute l'adjointe au maire.

Pareils pour les locations de trottinettes et quads, mises en place l'année dernière :"Les visiteurs viennent ici pour le calme et la tranquillité, donc nous avons décidé d'arrêter la location de quads et de trottinettes. Ca faisait trop de bruit et trop de passage", explique-t-elle.

Mais pas de panique, la base nautique bénéficie toujours de ses activités aquatiques et de jolies sentiers tout autour pour profiter de ce cadre idyllique ainsi qu'une activité gratuite, ouverte à tous, le DiscGolf. Le principe est simple : lancer des disques apparentés aux frisbees, dans des corbeilles de métal en suivant les règles du golf. Tout un parcours est disponible autour des lacs: "De temps en temps, il y a des tournois de DiscGolf qui ont lieu ici, une année ils avaient même fait un tournoi national, il y avait eu beaucoup de monde. La mairie ne peut pas prêter de disques, on ne sait pas comment gérer ça donc les gens viennent directement avec les leurs", explique Virginie Prost.

"On a la Retraite Sportive de Chalon qui vient tous les mardis après-midi, sauf pendant la saison d'été, ça leur avait beaucoup plu, ils étaient un groupe de 14 personnes à venir chaque semaine, gratuitement comme les corbeilles sont en libres d'accès", ajoute-t-elle.

Avec près de 40 à 50.000 visiteurs par an, la base nautique des Lacs de Laives dépasse largement les 100.000 euros de recette rien que pour les entrées. Ceux pour qui l'accès aux lacs reste gratuit, ce sont bien évidemment les habitants de Laives qui bénéficient d'une carte pour entrer librement sur le site.

Avec ses 1.026 habitants, la commune reste l'un des seuls grands point d'eau du territoire où l'on peut profiter de la fraîcheur, du calme et des nombreuses activités proposées pour profiter d'un moment en famille ou entre amis.

Site Internet :

https://www.bourgogne-tourisme.com/baignade/base-nautique-lacs-de-laives

Page Facebook :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064529875137