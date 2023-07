Avec Mehdi Hennequin, Galilée décroche une place à Hawaï, dans l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'Intelligence Artificielle

Eric Michoux, est un Président heureux, même si il va falloir sortir le carnet de chèque, et convertir les euros en dollars pour accompagner Medhi Hennequin dans son périple américain. La conférence organisée par les plus grands noms mondiaux de l'intelligence Artificielle se déroule du 23 au 30 juillet et permettra à Mehdi d'évoquer l'impact de l'IA au sein de l'industrie, et de son impact sur les maintenances prédictives dans les secteurs industriels.

Originaire de la banlieue parisienne, et des résultats scolaires en berne, c'est une décision radicale de sa mère qui va chambouler tout le reste. Il est expédié chez sa tante à la campagne, dans la Loire. Il obtient son Bac S puis il rejoint une classe préparatoire à Saint-Étienne pour réaliser son rêve d'intégrer une école d'ingénieurs.

Après des efforts conséquents, souffrant de dyslexie, il intègre Télécom Saint-Étienne, et il se découvre une vraie passion pour le traitement des données.

"Persévérance et détermination, j'apprécie particulièrement cette jeunesse motivée et motivante" a confié Eric Michoux, saluant ce parcours exemplaire, "bien loin de ce qu'on veut bien qualifier la jeunesse française".

Publié désormais dans de nombreuses revues internationales, Mehdi Hennequin, est en train de grimper les échelons de l'Intelligence Artificielles, une petite pépite que bien des groupes industriels regardent avec une certaine envie.

"C'est tout le travail de Galilé et ma liberté de recherche qui me plait" concède celui qui devrait décrocher son doctorat d'ici la fin de l'année, et créer une nouvelle entreprise au sein du groupe Galilé en début d'année 2024.

"L'intelligence articificielle dans l'industrie est un vrai atout concurrentiel"

Usure des pièces, analyse affinée du comportement des machines, avec les "black-box" greffées sur tous les outils numériques de l'industrie 4.0, le traitement des données ainsi collectées permet finalement presque tout, au point même d'anticiper les moindres défaillances dans la production. "Une maintenance prédictive" qui permet beaucoup de choses et des économies substantielles rajoute le jeune chercheur.

L'autre sujet majeur du chercheur est celui désormais de la sécurisation de ces données industrielles et de leurs traitements. Un sujet sur lequel nous sommes en retard et qui mérite une vigilance toute particulière au regard des enjeux de souveraineté et de concurrence. Le prochain eneju devrait être celui de la certification et de la labellisation des fameuses boites noires, assurant aux industriels la maitrise de l'exploitation de leurs données.

Avec Medhi Hennequin, Galilé fait la démonstration que nos territoires ruraux sont aussi plein de richesses et de dynamisme.

Pour rappel, le groupe Galilé est le premier groupe industriel bourguignon indépendant avec 1000 salariés, 200 millions de chiffre d'affaire et 35 entreprises.

Laurent Guillaumé