VIGILANCE MÉTÉO - La Saône et Loire placée en double vigilance orange ce mardi

Rafales de vent jusqu'à 120 km/h, des grêlons pouvant aller jusqu'à 6 cm et jusqu'à 40 mm de pluie en 30 minutes... la journée s'annonce tendue en Saône et Loire.

ORAGES :

Mardi après-midi, des orages potentiellement violents concernent la Bourgogne. Ils se déplacent rapidement vers l'est et le nord-est en cours d'après-midi et en soirée de mardi, balayant les départements placés en vigilance orange. Ces orages violents s'évacuent vers l'Allemagne en soirée ou en début de nuit de mardi à mercredi.

Ces orages peuvent s'accompagner :

- de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 120 km/h, très

localement un peu plus ;

- de fortes chutes de grêle, avec un risque de gros grêlons de plusieurs centimètres de diamètre ; - 20 à 40 mm en moins de 30 minutes ou 1 heure ;

- de nombreux éclairs



2) CANICULE :

Après des températures nocturnes élevées dans la nuit de lundi à mardi, la journée de mardi s'annonce très chaude. En effet, ce mardi après-midi devrait être dans la plupart des endroits le moment le plus chaud de l'épisode avant l'arrivée d'orages locaux. Les températures pourraient souvent atteindre 35 et 38 °C (et de 33 à 36 °C sur les hauteurs).

Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures minimales demeurent élevées entre 18 et 20°C.

L'épisode de chaleur prend fin mercredi avec l'arrivée d'une masse d'air encore estivale mais un peu plus fraîche. Ainsi, les températures maximales attendues mercredi ne dépassent plus les 30°C.