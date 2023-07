AVIS DE DECES - Monsieur Lucien DENIZOT

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD - BUXY



Annie DENIZOT, son épouse ;

Muriel et Alain,

Valérie et Ernest LAVIGNA ;

Christophe et Céline ;

ses enfants et leurs conjoints ;

Eva-Marie, Lara, Enzo, Fabien et Clarisse, Mélany, Mattéo,

ses petits-enfants

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire du décès de

Monsieur Lucien DENIZOT

survenu le 10 juillet 2023,

à l'aube de ses 82 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 13 juillet à 15h30, en l'église de Buxy, suivie de son inhumation à Bissey-sous-Cruchaud.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Laëtitia, Mélisande

et Jean-Claude,

ses petites-filles et son gendre décédés le 26 août 2008.