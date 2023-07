La zone ACTISUD à Saint-Loup de Varennes/Sevrey désormais bouclée

C'est l'aboutissement d'un dossier porté par plusieurs mandatures depuis le début des années 2000. La zone économique ACTISUD entre Sevrey et Saint Loup de Varennes est en passe de boucler la boucle, a salué Sébastien Martin, remerciant au passage les équipes de la Mission Economique du Grand Chalon et de la SEM Val de Bourgogne pour l'énergie déployée à concrétiser les aménagements.

Les premiers occupants, XPO, Jardi Leclerc, Framateq, Mediapost, Le temps apprivoisé, Toyota, les concessionnaires moto, et la concession Lefevre (PL) s’y sont notamment implantés à partir du milieu des années 1990.

Le Distripôle de Sevrey a été aménagé par la société PRD entre 2003 et 2006. Tour à tour propriété de la Foncière des Régions, de Rockspring, de Patrizia puis de Logicor, le site totalise 110 000 m2 sur 4 bâtiments. Honeywell occupe seul un bâtiment de 22 000 m2 pendant plusieurs années avant l’implantation d’Amazon dans le bâtiment de 40 000 m2 en 2012, puis de Rhénus dans un bâtiment de 22 000 m2 en 2013 et de Tempo One en 2014 dans le dernier bâtiment de 22 000 m2. Le site est depuis lors plein et emploie au total entre 1 200 et 1 600 personnes selon la saison.

Sur la partie de Saint Loup de Varennes, activités artisanales, industrielles et commerciales se sont implantées au fil des ans. Les travaux d’aménagement sont désormais terminés. Trois entreprises s’y installent au début des années 2010, Bourgogne Miroiterie en 2010, Tradidemeures en 2012 et Tecnatom/Metalscan en 2015. Elle accueillera de nouveaux projets dans les années à venir.

"Au total, ces travaux représentent 22 millions d’euros d’investissement du Grand Chalon, mobilisés par l’intermédiaire de la SEM Val de Bourgogne, concessionnaire du site jusqu’en 2025. Aujourd’hui, ACTISUD accueille une quarantaine d’entreprises" a précisé Sébastien Martin.

Des projets qui sortent de terre

Les derniers projets se sont concrétisés par la mise en service du bâtiment de “L’Abeille de BFC” ou encore celui de “Lantana Paysage”. 8 nouveaux projets pour les futurs années, marqués par le chantier de construction de l’entreprise maçonnerie Moreau, actuellement en cours ou encore la construction d’un batiment logistique de 46 000m2 pour le compte de JMG Partners. A noter également qu'un projet de station biogaz est aussi dans les cartons pour ce secteur sud de l'agglomération de Chalon à l'image de celle sur SaôneOr.

Aménagement des extérieurs

Le Grand Chalon a pris soin de préserver une large place aux espaces extérieurs avec un certain nombre de plantations mais aussi des aménagements de stationnement pour les camions qui desservent le distripôle.