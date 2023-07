La STEP (Société de Tir d’Education Physique) termine bien sa saison

La Step Chalon a une nouvelle fois porté haut les couleurs chalonnaises.

Ainsi l’équipe du Président Thierry Thevenet revient des championnats nationaux de ces dernière semaines avec de nombreuses récompenses. En effet, pour clore la saison 2022 / 2023, le Championnat de France cible mobile 50 avait lieu à Gien et le championnat de France 25/50/300 M se déroulait au CNTS de Châteauroux.

Pour ce qui est de la cible mobile, les athlètes chalonnais se sont illustrés en ramenant 4 médailles ! L'équipe composée d'Armando Conceicao, de Michelle Vandros et de Noël Chapuis ont décroché une médaille d'argent et un titre de champion de France.

Pour ce qui est de l'individuel, Michelle Vandros décroche le bronze en cible mobile senior 2 et Armando prend le Bronze également en cible mobile30+30.

Pour ce qui est du championnat de France 25/50/300 M, une dizaine de chalonnais étaient engagés. Une nouvelle fois la délégation revient médaille par le biais du Champion Paralympique Cédric Fevre. En discipline 60 balles coucher à 50 mètres, Cedric termine 2eme du match de qualification avec une score de 607. Après une finale disputée, il parvient à garder sa place et s'empare de la médaille d'argent. Cette compétition lui aura permis de prendre ses marques dans le stand de tir où aura lieu les Jeux de Paris dans un peu plus d'un an.

La saison sportive s’est donc terminée d'une très belle manière en venant couronner une année déjà très réussie pour la STEP avec quatre médailles dont un titre lors des championnat de France (hiver) et un bilan sportif très positif pour le club chalonnais qui avait terminé premier club de Saône et Loire au niveau des médailles individuelles et deuxième club de Bourgogne lors des Championnats de France en février 2023.

Le rendez-vous est déjà pris pour la reprise de la saison 2023-2024 avec les portes ouvertes du club qui se dérouleront le 9 et 10 septembre 2023, 84 rue du bois de Menuse à Chalon-sur-Saône.