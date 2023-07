Clap de fin pour la 5ème édition du Tournoi 4ème série du Tennis Club Rully

73 inscrits : 25 Filles et 48 garçons engagés … De belles finales avec la présence de nombreux supporters ! Un tournoi, mené d’une main de maître par Adrien Nicolaï juge arbitre attitré du Club, qui s’achève par le verre de l’amitié après les discours de remerciements de Emeline Roberjot Présidente du TCR, Valerie Roussel Batut Présidente du Comité de Saône et Loire de Tennis, Jean Christophe Descieux représentant du Comité départemental de Saône et Loire et David Lefebvre représentant la Municipalité de Rully …



Résultats des finales :



Consolante simple messieurs : Romain Calvo (comité de S&L) bat Laurent Griveau (TC Chalon) 6/1 6/3

Consolante simple Dames : Patricia Descombes (TC RULLY) bat Roxane Denier (TC RULLY) 6/0 6/2

Tableau principal simple Messieurs : Marc Huguenin (TC RULLY) bat Nicolas Jules (TC RULLY) 7/5 6/4

Tableau principal Simple Dames : Lola Chaumont (TC Chagny) bat Jane Cuirassier (TC Crissey) 6/0 6/1.



Merci aux joueurs et joueuses de ce tournoi et leurs supporters et supportrices ! Merci au Grand Chalon ! Merci aux Clubs de tennis de Chagny, de Mercurey et de Crissey pour le prêt des terrains ! Merci à nos sponsors et généreux donateurs ! Merci Amandine, Lydie, Maude, Sébastien, Benoît et Fredéric membres actifs du TCR ! Merci à Clemence Pernon coach du club pour sa présence ! Rendez-vous l’été prochain pour la 6ème édition ! Inscriptions nouvelle saison au TCR le 2 septembre de 10h à midi ...