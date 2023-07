101,19 kg d’herbe de cannabis saisis par les douaniers de Chalon-sur-Saône

Mercredi 19 juillet, alors qu’ils mènent une opération de contrôle sur l’A6, les agents de la brigade de surveillance des douanes de Chalon-sur-Saône sélectionnent et rabattent sur l’aire de Saint-Ambreuil un ensemble frigorifique immatriculé en Espagne.

Le conducteur, de nationalité roumaine, leur présente un document de transport pour du bois en provenance d’Allemagne et à destination de l’Espagne. Le moteur du groupe frigorifique est éteint et le chauffeur explique effectuer le voyage aller à vide, ce qui suscite les soupçons des douaniers qui décident d’approfondir le contrôle.

À l’ouverture de la semi-remorque frigorifique, les douaniers chalonnais sentent une odeur analogue à celle du cannabis et remarquent que l’espace habituellement occupé par le groupe frigorifique derrière une grille de protection semble vide. Ils démontent alors la grille de protection et découvrent 90 sachets thermosoudés contenant de l’herbe de cannabis, pour un poids total de 101,19 kg et une valeur estimée à 177 082,50 €.

Récidiviste, le contrevenant a été déféré et est renvoyé à l'audience de comparution immédiate du 21 août prochain.

La lutte contre le trafic de stupéfiant est l’une des missions prioritaires de la douane. En 2022, les services douaniers ont ainsi saisi 66,25 tonnes de cannabis sur l’ensemble du territoire, dont près de 2,7 tonnes par la direction régionale des douanes de Dijon.