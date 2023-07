Bilan des Championnats de France Open de natation de Poitiers : Un collectif de jeunes chalonnais très prometteur

De nombreuses finales ‘A’ obtenues !

Du mardi 18 au dimanche 23 juillet se déroulait à Poitiers les Championnats de France OPEN, où côté chalonnais l’effectif juniors de 15 ans du Cercle Nautique Nautiques en lice, était composé de 8 filles et 3 garçons.

Un bilan chalonnais correct avec 6 finales A obtenues dont 4 par Jeanne Lise Gauthier, 1 par Blandine Boggio et 1 par Emilie Mir et 2 finales B obtenues par Jeanne Lise Gauthier. A souligner aussi, la magnifique saison de Jeanne Lise Gauthier qui clôture cette saison avec 2 records personnels et Blandine Boggio qui réalise un record personnel sur le 1500 NL ainsi qu’un Record Départemental.

Des résultats très encourageants et prometteurs pour ce collectif Jeune d’une moyenne d’âge de 15 ans.

Sincères félicitations à tous !

Le photoreportage

J.P.B