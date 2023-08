5e rendez-vous de Bel Air par l'AOC Beaune : barbecue, rétrocamping et expo tracteurs agricoles ce samedi 12 août

L’association AOC Beaune (Automobiles d’Origine et de Collection) a en charge d’animer la station-service rénovée, située sur un site mythique, au bord de l’ex Nationale 6, au sommet de la célèbre « montée » de La Rochepot, entre Chagny et Arnay-le Duc au lieu-dit : « Bel Air ».

Et quoi de mieux que des rassemblements de véhicules de plus de 30 ans d’âge, à thème, pour animer ce haut lieu de passage avant et après-guerre, où se mélangeaient touristes, routiers, garages et restaurants. Cette station-service délivrait à l’époque le plus fort litrage d’essence d’Europe !

Ce samedi 12 août entre 9 h 30 et 14 h, AOC Beaune vous invite à Bel Air sur la commune de La Rochepot pour un rassemblement de véhicules agricoles qui permettra à tous de s’en mettre plein la vue et de prendre plaisir. Une zone de camping à l’ancienne sera installée dès le vendredi soir.



Ancienne station-service Bel Air, au carrefour de la D 906 (ex RN6) et de la D111E (route de Vauchignon-Cormot)

Entrée libre, gratuite. Pique-nique extérieur (abrité en cas d’intempérie)

Bar, animation et convivialité entre passionnés.

Restauration rapide avec plat du jour : Cette année, c'est Eric Guyot traiteur à Beaune qui sera en charge de cette restauration. Le plat du jour + dessert est à 13 € mais il est nécessaire de réserver, exclusivement par mail : ericg5@free.fr