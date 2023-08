Rétrogradés en district, les seniors garçons de l'ASCR ont repris le chemin de l'entraînement

Avec la reléguation de l'équipe première qui évoluait depuis plus de 20 ans en régionale, l'AS Châtenoy le Royal effectuera sa saison en district départemental. Même sanction pour l'équipe B qui descend en départementale 3. Une situation quasi inédite dans l'histoire du club de l'aveu même du Président Frédéric mais sur laquelle il entend bien rebondir.

Alors à l'heure de la reprise, il n'était pas question d'oublier de rappeler au groupe senior garçon certaines réalités dont notamment les engagements financiers des partenaires publics et privés, d'autant plus avec la réfection complète du terrain synthétique qui est en cours.

Malgré la sanction sportive et la relégation, coachs et Président ont salué la fidélité au club des joueurs et encadrants. Peu ou pas de départs sont relevés au sein des effectifs châtenoyens, signe que le discours porté par le staff a fait mouche. Aux commandes, on retrouve Loïc Pineau pour l'équipe première, Benjamin Gros pour la B, aux côtés de Patrick Chapelle et Mickaël Pineau. Première rencontre fixée à ce dimanche en Coupe de France contre Epinac.

L.G