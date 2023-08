ELAN CHALON - Matthieu Missonnier est de retour à la maison !

L’Elan Chalon est très heureux de vous annoncer le retour de Matthieu Missonnier à l’Elan Chalon pour la saison 2023-2024.

A l’issue de cette saison historique, il est parti se faire les armes en Nationale 1 à Lorient puis Epinal avant de rejoindre l’ASC Denain Voltaire où durant ses 3 années passées dans le Nord, il s’est imposé comme l’un des meilleurs meneurs français de la division (7,7 points, 40,2% aux tirs, 2,3 rebonds, 4,7 passes décisives, 1,1 interception, 9,2 d’évaluation en 2022/2023.

"C’est avec beaucoup d’émotions et de fierté que je rentre à la maison. J’ai toujours eu cet objectif de reporter les couleurs de ma ville au plus haut niveau. Le Colisée, John Miles, supporters Chalonnais, à très vite.

L'histoire continue..." Matthieu Missonnier

« Nous sommes ravis de cette signature. Matthieu est toujours resté attaché à l’Elan Chalon et nous savions depuis 2017 qu’un jour il reviendrait. Il s’en est donné les moyens et une conjonction de facteurs a fait que cela a été possible cette saison. Son état d’esprit, ses valeurs, son intensité défensive vont nous apporter et permettre une rotation supplémentaire au poste de meneur. » Rémy Delpon

Ses statistiques !

Saison : 7,7 points, 40,2% aux tirs, 2,3 rebonds, 4,7 passes décisives, 1,1 interception, 9,2 d’évaluation.

Son parcours !

2015-2018 : Elan Chalon

2018-2019 : Lorient – Nationale 1

2019-2020 : Epinal – Nationale 1

2020-2023 : Denain – ProB