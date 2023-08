CANICULE - Le thermomètre a atteint des niveaux jamais vus dans le sud de la France

Les températures maximales ont allègrement dépassé la barre des 41°C à Vinsobres (41,9°C) et à Puy-Saint-Martin (41,5°C), deux communes de la Drôme qui ont ainsi battu des records respectivement établis en juin 2019 et août 2020. Il a également fait 39,8°C à Rosans, dans les Hautes-Alpes, contre 39,7°C le 28 juin 2019.

Et ce n'est pas fini, avec une nouvelle journée caniculaire ce lundi, qui devrait renforcer encore un peu plus ces données météorologiques. Dans le Vaucluse, en Ardèche... c'est une pluie de records de températures qui est tombée pour la seule journée de dimanche. Des records qui pourraient même être battus moins de 24h après. Cette journée de lundi est à prendre avec beaucoup de précautions, notamment pour les personnes à risque. Les activités extérieures doivent être limitées à la stricte nécessité. Le niveau maximal de vigilance pourrait être porté dans la Drôme et l’Ardèche, voire le Vaucluse et le Gard, dans la journée de lundi, avertit Météo-France.

N'hésitez pas à solliciter les services municipaux pour toute personne à risque et/ou de composer le numéro vert mis en place par l'Etat.