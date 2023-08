Et si vous adoptiez un chien senior ?

Souvent négligés dans les refuges et associations de protection des animaux, les chiens seniors sont pourtant d'adorables compagnons à quatre pattes et ont de l'amour à revendre pour leurs nouveaux maîtres ! Toutefois, si cette belle aventure promet d'être inoubliable, elle comporte aussi son lot de défis et précautions afin que tout se passe pour le mieux. On vous explique tout ce qu'il faut savoir pour prendre soin de votre toutou âgé du mieux possible.

CHIEN SENIOR, À PARTIR DE QUEL ÂGE ?

Chez nos compagnons canins, l'espérance de vie est beaucoup plus courte que celle des humains, mais elle diffère aussi grandement d'une race à l'autre. De manière générale, les petits chiens vivent plus longtemps que les grands, et donc, atteignent un âge considéré comme avancé plus tardivement. Ainsi, un dogue allemand peut être qualifié de senior dès l'âge de 5 ans et un rottweiler à 6,5 ans, là où un shih tzu n'entrera dans le troisième âge qu'à 9 ans et un yorkshire terrier à 10 ans.



UN DRESSAGE DÉJÀ ACQUIS

Contrairement à un chiot auquel vous devrez apprendre à être propre en se retenant pour faire ses besoins en extérieur, à se promener en laisse ou à obéir à des ordres basiques, vous n'aurez pas à vous charger de l'éducation d'un chien âgé. Si vous manquez de temps pour le dresser, cela pourra donc constituer un certain avantage ! En revanche, soyez également conscient que vous aurez du mal à lui inculquer de nouveaux tours. Certains réflexes et habitudes sont profondément ancrés en lui, et si vous souhaitez les modifier (par exemple, l'autorisation de grimper ou non sur les lits et les fauteuils, le fait d'aboyer lorsque quelqu'un passe devant votre maison, les heures de promenade, etc.), vous devrez vous montrer patient.



UN COMPORTEMENT SENSIBLE

Si les compagnons canins se montrent reconnaissants d'avoir une deuxième famille, gardez à l'esprit que beaucoup ont vécu des épreuves difficiles (abandon ou décès d'un maître) qui peuvent les avoir marqués. Ils peuvent alors dans un premier temps se montrer craintifs ou redouter d'être laissés seuls. Montrez-vous aimant, affectueux et patient et, au fil des semaines et des mois, vous pourrez établir une belle relation de confiance.



DAVANTAGE DE CALME

Alors qu'un jeune chien a besoin de se dépenser par le jeu et les longues promenades, les toutous seniors ont moins d'énergie et sont généralement plus tranquilles. Certes, l'exercice leur fait le plus grand bien, mais avant de vous être assuré de ses capacités physiques, évitez de vous lancer dans des randonnées ardues ou des sorties à vélo à rythme soutenu avec votre boule de poils. En revanche, si vous n'aimez pas les longues marches et préférez flâner en balade, adopter un animal âgé vous conviendra parfaitement. Qui se ressemble s'assemble !



UNE SANTÉ PLUS FRAGILE

Contrairement à un chiot, les vaccins de votre nouveau compagnon à quatre pattes âgé seront vraisemblablement à jour, surtout s'il provient d'un refuge. Toutefois, comme pour les humains, sa santé aura tendance à décliner avec les années et certaines pathologies parfois graves peuvent apparaître. C'est notamment le cas des problèmes articulaires comme l'arthrite, qui touche sévèrement certaines races, les troubles cardio-respiratoires et la cécité. Toutefois, les refuges feront preuve de transparence sur ces éventuels soucis de santé et avec un suivi vétérinaire régulier, votre nouveau meilleur ami devrait pouvoir mener une belle fin de vie.



Lauren Ricard