Prolongez le plaisir de l'exposition 'Erased' au Musée N. Niépce avec un livre exceptionnel !

Accompagnant l'exposition dont le commissariat est assuré par le photographe Bertrand Meunier et par Sylvain Besson, directeur des collections du musée N. Niépce, ce livre est en vente à la boutique du musée Niépce.

Publié à l'occasion de l'exposition 'Erased', visible jusqu'au 17 septembre 2023 à Chalon-sur-Saône au musée de la photographie, ce livre a bénéficié, entre autres, du soutien de la Société des Amis du musée N. Niépce.

On retrouve dans cet ouvrage toute la puissance des photographies Noir et Blanc de Bertrand Meunier présentées dans le cadre de cette exposition, à voir absolument, co-produite avec le musée de la photographie de Charleroi et avec le soutien de Picto Foundation.

Pour en savoir plus sur les expositions temporaires du musée Nicéphore Niépce : https://www.info-chalon.com/articles/2023/07/10/81479/nouvelles-expositions-temporaires-au-musee-niepce-sylvain-besson-directeur-des-collections-du-musee-repond-aux-questions-d-info-chalon/

Musée Nicéphore Niépce, 28, quai des Messageries à Chalon-sur-Saône - Tél. : 03 85 48 41 98

SBR