L’ASCR Foot va faire sa rentrée courant septembre sur le nouveau gazon synthétique du terrain principal du complexe sportif du Treffort de Châtenoy le Royal.

Plusieurs semaines de travaux ont été nécessaires pour remplacer l’ancien gazon usé par les matchs et le temps. La première opération a été de retirer la pelouse existante, ensuite diverses préparations et réparations ont eu lieu afin de pouvoir reposer la nouvelle pelouse verte sur le terrain de foot du Treffort.

Avant la pose du gazon synthétique, les ouvriers ont mis en place des plaques formant une sous-couche en mousse pour le confort du jeu et la protection de la pelouse.

Ce mardi matin, juste avant le démarrage de la pose des bandes de gazon, une réunion de chantier a eu lieu sur le terrain en présence de Jean-Christophe Frédéric, président du club, d’Henri Lombard, adjoint en charge des sports, de François Boissier, responsable des services techniques, de l’entreprises maitre d’œuvre et du fournisseur et installateur du gazon.

Ce sont les bandes de touche qui ont été recouvertes les premières avec la nouvelle pelouse. Il est à noter que le marquage est déjà prévu dans les bandes de gazon qui sont déroulées à l’aide d’un engin et mises en place suivant un repérage par l’équipe de spécialistes.

Sans impondérable, le calepinage, le collage des bandes, le marquage devrait être assez rapide, il restera ensuite à déposer le sable qui sert à drainer et lester pour la tenue au sol, pour finir par le dépôt de billes de liège pour le confort. La dernière opération consistera à brosser le gazon, plus quelques aménagements divers comme la repose des buts, etc... et le terrain devrait être opérationnel pour les futures rencontres sportives prévues en septembre.

Petit rappel : l’ASCR organise son vide grenier le dimanche 3 septembre.

C.Cléaux