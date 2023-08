ELAN CHALON - "Pas question de considérer Mickaël Gelabale comme n'importe quel autre joueur"

"On s'est étonné de notre silence autour de Mike mais on ne pouvait juste balancer un com' sur les réseaux sociaux. Mike, c'est 6 ans à l'Elan Chalon. Il est une figure à lui tout seul. On lui doit autre chose" a lancé Rémy Delpon, interrogé sur le devenir de Mickaël Gelabale. Le joueur de 4O ans, victime d'un AVC en séance d'entrainement en avril dernier, aurait sans doute aimé, remettre les pieds sur le parquet en tant que Pro, sauf que les risques sont trop élevés, a lancé à demi-mot le manager général de l'Elan Chalon. "Beaucoup de choses ont été dites ici ou là sur une éventuelle reconversion mais il n'y a rien de tout ça" a rajouté Rémy Delpon. "On travaille sur d'autres pistes. Il rentre dimanche de vacances. On fera un point spécial avec lui dès la première occasion".

L.G