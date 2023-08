ELAN CHALON ASSOCIATION - Encore une édition réussie pour le traditionnel camp d'été des jeunes basketteurs

Mission réussie pour l'équipe de l'Elan Chalon Association et une édition 2023 qui restera dans les annales. Le camp d'été 2023 aura été encore un succès. Complet depuis le printemps, il remporte chaque année les suffrages, tant par son organisation que par la qualité des prestations proposées. Et chaque année, ils sont en nombre à se voir refoulé à l'entrée faute de place suffisante. 120 cette année... et une ambiance caniculaire, où il aura fallu sortir les gourdes pour tenir le choc. Mais le ballon, les couleurs rouge et blanc, des gamins exaltés, des encadrants ultra motivés, et c'est un savoureux méli-mélo qui a pris ces derniers jours dans l'antre qu'est le Colisée. Christine Juillot et toute l'équipe de l'association Elan Chalon peuvent savourer cette édition particulièrement réussie, qui s'est soldée ce vendredi après-midi par la petite et grande finale, les remises de prix au meilleur joueur, à la meilleure progression du camp, au "rookie" du camp... Autant de distinctions qui ont fait l'unanimité sous des salves d'applaudissements en présence d'Ilian Evtimov, notre Bulgare préféré, grand habitué du Colisée et fidèle du camp d'été depuis des années, et celle de Matthieu Missonnier, notre Chalonnais de grand retour , sans oublier le corps arbitral, avec 7 jeunes dont la majorité en provenance des rangs de l'Elan, qui ont pu parfaire leurs maîtrises du jeu.

Laurent Guillaumé