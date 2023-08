Les séances Films à lire de retour en septembre avec «Mystères à Venise»

En partenariat avec la librairie La Mandragore, les séances Films à lire reprennent au Mégarama Chalon. Le premier film de cette nouvelle saison est «Mystères à Venise» (en sortie nationale), mardi 19 septembre, à 19 heures 30, en version originale sous-titrée.

Présenté en avant-première mondiale à la Mostra de Venise, Kenneth Branagh revient ici pour la troisième fois dans le rôle d’'Hercule Poirot au cœur d'une enquête effrayante à huis-clos.

Synopsis : Dans la Venise sinistrée de l'après-guerre, la veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d’Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire dans la Sérénissime, Poirot, désormais à la retraite, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsqu’un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un sinistre monde empli d'ombres et de secrets...

Avec Kenneth Branagh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Michelle Yeoh, Emma Laird, Kelly Reilly et Riccardo Scamarcio.

Après «Le Crime de l'Orient-Express» (2017) et «Mort sur le Nil» (2022), une nouvelle adaptation d'une œuvre d'Agatha Christie, «La Fête du Potiron».

Sans aucun doute l'affaire la plus étrange de la carrière d'Hercule Poirot !

Tarif unique : 8 euros.

Après la séance, Mégarama Chalon vous propose de rester autour d'une boisson chaude et de pop-corn pour une discussion autour du livre, du film, de l'adaptation et d'autres sujets qui vous intéressent. Lors de ces séances, la librairie La Mandragore est présente en salle et vous propose d'acheter les livres dont l'établissement projette les adaptations.

Pour ce début de saison, l'établissement vous propose «Killer of the flower moon» en octobre, «Hunger game, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur» en novembre et «Les trois mousquetaires - Milady» en décembre.

Pensez à réserver sur chalon.megarama.fr

(Crédits photos : © The Walt Disney Company France)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati