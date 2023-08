Rentrée 2023 de l’association Art et Musique de Mercurey

Toujours aussi dynamique avec sa centaine adhérents, l’Association Art et Musique proposera dès septembre des cours de piano, de guitare, de batterie (en cours particuliers) et de danse (en cours collectifs) avec des professeurs diplômés pour enfants et adultes. L’association propose également les activités Yoga Nidra et Mosaïque d’art.

Nouveauté pour cette année : un cours d’arts plastiques – dessin pour les enfants de 6 à 11 ans et les adolescents de 12 à 17 ans aura lieu le mercredi (groupe limité à 12 enfants).

Pour plus de renseignements, venez nous rencontrer au forum des associations le samedi 2 septembre de 14h à 17h à la salle des fêtes de Mercurey.

Les inscriptions auront lieu le vendredi 8 septembre de 17h à 20h à la maison des associations.

Renseignements à l’adresse artmusiquemercurey@gmail.com et sur notre page Facebook @artmusiquemercurey .

Les membres du bureau