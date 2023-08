Judo Club Chalonnais - Stage de Cohésion et rentrée dans la foulée!

Après une période estivale très active avec différentes actions menées (initiations dans les quartiers /centres de loisirs...) sur le territoire du Grand Chalon, le Judo Club Chalonnais a proposé un petit stage de 3 jours/ 2 nuits à ses jeunes compétiteurs avec un échange fructueux avec le club du Creusot. C’est d’ailleurs sous le signe du partage que les professeurs ont mené à bien ce séjour afin de proposer le meilleur aux Judokas venus approfondir leurs connaissances et s’adonner au goût de l’effort afin de bien préparer la saison qui débute.

C’est en effet, dès le lundi 4 septembre que les cours reprendront pour les poussins (natifs de 204/2015) lundi/jeudi de 18h15 à 19h15 et le cours de Taïso (renforcement Musculaire) pour les adultes désireux de garder la forme dans une ambiance conviviale (lundi/mercredi de 19h30 à 20h45)

Les benjamins et minimes 1ère année (2011/2012/2013), ont eux, rendez vous le mardi/vendredi de 18h00 à 19h30, et pour les plus grands de 19h30 à 21h15 les mêmes jours.

La journée du mercredi est consacrée aux plus jeunes avec le cours des baby Judo (2018), de 10h30 à 11h30, puis l’école de Judo pour les natifs de 2016/2017, de 14h à 15h et pour les pré-poussins natifs de 2015 (débutants) et 2016 de 15h15 à 16h30.

Tous les entraînements sont dispensés par Yann DU CLOSEL, le directeur technique du Club, secondé par Frédéric MAZUE, qui vous attendent sur le tatami du Dojo de la rue de la paix.

Si vous souhaitez nous rencontrer, le Judo Club tiendra un stand, samedi 2 septembre au forum des associations, au parc des expos de Chalon de 9h30 à 18h00.

Pour de plus amples renseignements :



Judo Club Chalonnais

26 rue de la paix

71100 CHALON SUR SAONE

06.81.48.00.30

jc.chalon@orange.fr

judoclubchalonnais.ffjudo.com