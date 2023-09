Au théâtre de verdure de Montceaux-Ragny, ce vendredi 8 septembre à 20h

L’Association ATVMR présente "Veillons et Armons-Nous en Pensées"

2ème volet / Causerie-Lecture-Spectacle, de et par Jean-Louis Hourdin et Paul Fructus, avec la complicité fraternelle de Gérard Bonnaud et François Chattot

"Face aux menteurs qui décrètent la fatalité de la fin de l’histoire, de la fin de la lutte des classes, de la fin des idéologies, de la fin des utopies. Face aux oiseaux de mauvais augure qui nous imposent leur fatalité du tout économique et de l’ultra-libéralisme, nous, nous disons qu’il n’y a pas de fatalité si ce n’est celle, rebelle, des poètes et des peintres.

Parmi de nombreux autres qui nous tiennent debout, en voici quelques-uns toujours fidèles au poste des combats, toujours présents." (Jean-Louis Hourdin)

Entrée : 12 et 8€

Pour tout renseignement s’adresser au : 06.61.79.77.25.

JCR

Prochain et dernier spectacle, le 15 septembre à 21h : ciné-concert, animation musicale improvisée par un quatuor sur le film de Buster Keaton "les 3 âges".