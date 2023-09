Conférence-débat sur les peuples indigènes d'Argentine au Creusot

Animée par La Croix du Sud et le Comité France Amérique Latine, cette soirée aura lieu ce samedi 9 septembre, à la Maison des associations du Creusot. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Comité France Amérique Latine et l'association La Croix du Sud ont le plaisir de vous inviter à une conférence-débat sur les peuples indigènes d'Argentine et en particulier les plus oubliés, ceux du Gran Chaco.

En cette année anniversaire, Joël Gressard, le président du Comité France Amérique Latine CUCM, et Rosa Et Alain Lenud de l'association La Croix du Sud, ont le plaisir de recevoir pour une tournée hexagonale Oscar Talero, un leader Qom-Toba Quadhouqté de Rosario (province de Santé Fé) et militant de la cause indigène, et Lucia Dri, médecin à Las Lomitas (province de Formosa) et «missionnaire» de la santé depuis 30 ans auprès de ces populations.

Ces deux invités échangeront avec vous lors de cette soirée de conférence-débat sur les peuples oubliés d'Argentine, sur leurs projets pour améliorer leurs conditions de vie et sur les moyens leur permettant de prendre leur avenir en main.

Lucia Dri présentera la stratégie intégrale et interculturelle de soins de santé primaire à Las Lomitas et Oscar Talero parlera de la participation indigène et de son accès à la Justice.

Pour partager un riche moment avec eux, rendez-vous le samedi 9 septembre 2023, 18 heures, à la Maison des associations, 5 Rue Guynemer au Creusot.

