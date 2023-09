Skateboard, BMX, roller… retour sur la grand-messe des sports de glisse avec Chalon en Roue Libre part 2

Du 2 au 3 septembre, pour sa 2ème édition, le festival Chalon en Roue Libre donnait rendez-vous au Skatepark de la presqu'île du Lac des Prés Saint-Jean pour un week-end de folie autour des sports de glisse. Plus de détails avec Info Chalon.

Après une belle semaine et de multiples rendez-vous qui ont su trouver leur public, l'ensemble des sections de l'association En Roue Libre ont terminé leur festival de la glisse en beauté ce week-end.

Au programme : Night session le vendredi, initiations au roller derby, roller hockey et contests de skateboard, BMX, roller et trotinette ainsi qu'un concert rap avec les jeunes des Prés Saint-Jean, le MC nancéen Mc Shepa et des rappeurs lyonnais étaient au programme de vendredi 1er septembre, 19 heures, à ce dimanche 3 septembre, 17 heures.

Les riders ont répondu présents particulièrement en trottinette et roller, et tous ont montré un haut niveau de ride dans chacune des disciplines. Le public s'est fait un peu attendre samedi, mais au final, il a répondu lui aussi présent, ambiancé par des speakers tous plus chauds les uns que les autres.

C’est donc une belle édition, qui a montré une organisation tirée au cordeau et avec un formidable esprit collectif, qu'il est important de souligner, par les membres de toutes les sections de l’association En Roue Libre.

Le moment du bilan arrive et surtout celui des perspectives au projet Chalon En Roue Libre et l'ensemble des encadrants et membre du staff reprennent la saison 2023-2024 «remontés à bloc».

(Photos gracieusement fournies par l'association En Roue Libre)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati