AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre TROCCAZ

CHALON-SUR-SAÔNE



Françoise, son épouse ;

Sandrine et Philippe GALLAND, Lydia et Stefan RENFER, ses filles et ses gendres ;

Julien, Lucas, Nicolas, Mathias, ses petits-fils ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre TROCCAZ



survenu le 3 septembre 2023,

à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées mardi 12 septembre 2023, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

La famille remercie l'ensemble du personnel du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Chalon ainsi que le personnel de l'EHPAD « La villa Papyri ».

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.