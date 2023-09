La plus belle 3e mi-temps du monde à Digne les Bains

Le Mondial de Rugby Amateur organisera le 30 septembre prochain la plus grande 3ème mi-temps au Monde. L’objectif ? Réunir plus de 3000 personnes pour clôturer la plus grande compétition de rugby amateur jamais organisée.

À l'issue de 8 jours de compétition et de partage culturel entre les 20 nations venues s’opposer en Région Sud, l’organisation se devait d’organiser un finish à la hauteur des valeurs partagées durant cet événement unique en son genre.

“Le rugby se joue en 3 mi-temps” c’est Jérémy Teyssier, organisateur du Mondial de Rugby Amateur qui le dit. Du 22 au 30 septembre, 500 joueurs venus des 4 coins de la planète débarqueront en Région Sud pour soulever le trophée de vainqueur le 30 septembre à Digne-les-bains (04). Mais après l’effort il sera temps de fêter ! Les joueurs et organisateurs invitent tous les amateurs de bonne ambiance, d’échange et de convivialité à les rejoindre au Palais des Congrès de Digne-les-bains. Pour l’occasion des artistes venus de la France entière se produiront en parallèle d’animations familiales et locales. Un objectif trotte dans la tête des organisateurs… figurer dans le Guiness Book des records comme étant “la plus grande 3ème mi-temps au monde”.

Cette 3ème mi-temps n’est pas simplement le clap de fin d’une compétition unique au monde. Il s’agit d’un d’une réunion de bon vivants, de femmes et d’hommes venus du monde entier pour partager leur culture. Pour marquer à jamais au fer-blanc ce jubilé du rugby amateur, terreau des professionnels à l’oeuvre dans le mondial France 2023.



AU PROGRAMME :

Première partie de soirée :

Le “Collectif Motivé avec les collègues” monté par Mouss et Hakim, chanteurs du titre très populaire “le chant des partisans”, réunis 14 artistes avec entre autres Guizmo, membre du groupe Tryo, Richard Galliano, accordéoniste et ami de Claude Nougaro…

Deuxième partie :

SOCIAL DANSE, groupe de pop, rock, électro marseillais, enflammera le palais des congrès avec des titres aux couleurs et tonalités vives. Les valeurs de partage et de création commune toucheront à coup sûr les invités.

Dernière partie :

DJ MATTEO, de renommée internationale, DJ Mateo, fondateur du label CHINESE MAN Records accompagné de ses danseurs, saxophoniste et percussionniste pour que nous dansions avec ferveur jusqu’à 3H du matin