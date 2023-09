L’Ecole de rugby du CRC a fait sa rentrée.

La saison dernière c’est une trentaine d’enfants qui portait haut et fort les couleurs du Chatenoy Rugby Club. Le récent Forum des associations a vu près d’une quinzaine d’inscriptions et l’incidence Coupe du Monde de Rugby en France va sans doute encore attirer d’autres enfants.

Ce samedi 9 septembre 2023 la rentrée a eu lieu à l’école de rugby, sur le stade de la rue de Charréconduit à Châtenoy le Royal. Une rentrée pour une partie des quatre niveaux d’âges proposés actuellement au sein du club : U8 - U10 - U12 ( U = Under = moins de ). Les enfants de moins de 6 ans ( 4 -5 et 6 ans) feront leur rentrée samedi 16 septembre 2023 de 9h à 10h.

Une action éducative

Il est bon de noter qu’une action d’initiation aura lieu dans les écoles primaires de Chatenoy le Royal et Saint Rémy, en liaison avec l’aide importante l’Education Nationale et du Rugby Tango Chalonnais. Le CRC est partenaire avec le club évoluant au niveau Fédérale 2. Une action mise en place pour la troisième saison grâce à la volonté des dirigeants des deux clubs et des enseignants.

Une information par tract sera effectuée par le CRC, dans les écoles de Chatenoy le Royal et Saint Rémy, afin de faire connaitre le club et son école de rugby aux parents désireux de voir leurs enfants continuer cette action éducative et faire de la compétition.

Comment s’inscrire

Rien de plus facile pour inscrire les enfants à l’école de rugby. Dans un premier temps en venant découvrir le rugby adapté aux différents niveaux d’âge : un short, un maillot ou tee-shirt, des chaussettes et une paire de basket ou tennis suffisent.

Les éducateurs sont là pour accueillir les enfants et leurs parents, les diriger sur les niveaux qui sont les leurs afin de découvrir et d’apprendre petit à petit la technique du jeu de rugby.

Pour adhérer au CRC il suffit de fournir : une photo d’identité (récente); une pièce d’identité de l’enfant ( CNI; Passeport, Livret de famille); une autorisation parentale de soins ( fournie par le club) et la cotisation annuelle (adhésion au club et licence FFR) d’un montant de 80€ payable en espèces, par chèques, PassSport ou chèques vacances.

Un certificat médical spécifique FFR sera ensuite à fournir après visite médicale sachant que l’enfant peut passer cette visite auprès du médecin du sport du Centre Médico Sportif de Chatenoy le Royal, sur rendez-vous fixé avec l’Ecole de Rugby du CRC.

Ou et quand s’entrainer

Au stade de rugby de Chatenoy le Royal, 33 rue de Charréconduit.

Pour les moins de 6 ans ( 4 - 5 et 6 ans) : le samedi matin de 9h à 10h Rappel : rentrée ce samedi 16 septembre 2023

Pour les U8, U10, U12 :

- le mercredi de 14h à 16h, 3e mi-temps gouter incluse

- le samedi matin de 10h à 12h

Les entrainements ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires.

JC Reynaud

Les contacts

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :

Ludovic Devlieger ( responsable de l’Ecole de Rugby) : 07 49 16 28 16

Candice Desbois : 06 87 42 51 06

Ou écrire par mail :

edrchatenoy@gmail.com

chatenoyrugbyclub@gmail.com