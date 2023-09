Le tabac-presse des Près Saint Jean fermé après une violente agression dimanche matin

Les faits se sont produits dimanche et sont d'une rare violence.

Les faits ont été portés à la connaissance d'info-chalon.com alors qu'un certain nombre d'usagers du tabac-presse des Près Saint Jean s'interrogaient sur la fermeture en semaine. Selon nos informations, le fils de Mohamed Bentakaya, patron du tabac et conseiller municipal de Chalon, a été agressé par deux ou trois individus du quartier, alors qu'il gérait l'établissement. Le gendre a également été pris à parti sous les coups de leurs agresseurs ce dimanche de bonne heure. Le père, informé des agissements, s'est aussitôt rendu sur place, avant d'être lui aussi frappé. La violence de l'acte est particulièrement lourde avec de nombreuses séquelles. La police nationale s'est rendue sur place peu de temps après. Compte tenu de la situation, l'établissement était fermé ce lundi. Réouverture ce mardi.A toute la famille Bentakaya, la rédaction d'info-chalon.com, souhaite un prompt rétablissement et lui adresse son total soutien.

L.G