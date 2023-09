A Champforgeuil, le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon

L’un des débats les plus fréquents aujourd’hui dans les communes c’est le besoin on ne peut plus légitime de « reverdir » les villes en plantant des arbres pour rafraîchir, et mieux respirer. Il suffit de voir les réactions politico-épidermiques de certains groupes dès qu’à Chalon on coupe une branche malade pour s’en convaincre.

Pourtant, non loin de là, il existe comme on dit « un petit village gaulois qui résiste à tout cela » : Champforgeuil.

Après avoir menacé d’une contravention de 5ème classe tous les hors la loi qui osent avoir « établi ou laissé croître des haies ou des arbres de plus de 2 m de haut à moins de 2 m du domaine public » (article R.116-2) la commune a sans doute voulu donner l’exemple.

Pour ce faire elle s’est employée à arracher les platanes de la rue Charles Demaux pour les remplacer -dans l’indifférence générale il est vrai, notamment celle des « sentinelles de la nature et du vert » toujours en alerte-, par une forêt de poteaux métalliques, plus d’arbres, plus de feuilles par terre sans doute et puis, là ils sont bien alignés et tant pis pour la fraîcheur.

Certes 4 platanes audacieux entourant le monument aux morts sont encore là. Mais pour combien de temps ?

Un habitant de Champforgeuil amoureux du vert et de la nature