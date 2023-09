CARNET ROSE - Bienvenue à Anja

Anja LEGER est née le 7 septembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le quatrième enfant de Diamondra et Geoffrey LEGER, après Luna, 10 ans, Aina, 7 ans, et Manantsoa, 3 ans. La maman est intérimaire et le pape est conducteur de machine. La grande famille réside à Montceau-les-Mines.