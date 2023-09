MOTARDS EN COLERE - Samedi de mobilisation sur Chalon et les environs

La Fédération des Motards en Colère de Saône et Loire (FFMC 71) organise une manifestation contre le contrôle technique des 2 et 3 roues motorisés ce samedi 16 septembre 2023. Le cortège évoluera en périphérie et au centre de Chalon sur Saône ; il partira du Pôle Moto de Sevrey à 10h00