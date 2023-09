Solidarité avec le peuple lybien...rappelle Rémy Rebeyrotte

Depuis le début de la semaine, c'est la Lybie qui est confrontée à une tempête et des inondations dévastatrices qui ont fait plus de 5000 morts... là encore, notre solidarité doit s'exercer pour aider nos frères et sœurs dans l'extrême difficulté, face au déchaînement des éléments naturels.

En Lybie, les moyens de la protection civile, de nos sapeurs-pompiers, les moyens sanitaires de la France sont sur place. Mais nous serons sans doute sollicités par les grands organismes humanitaires pour donner la main. N'hésitons pas à aider, chacun en fonction de nos moyens. Soyons à la hauteur de notre Humanité.

Rémy Rebeyrotte, Danièle Picard et l'ensemble de l'équipe parlementaire.