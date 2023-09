Les bénévoles de l’Association Valentin Haüy vous donnent rendez-vous à l’entrée des grandes enseignes de Chalon

Dans le cadre des Journées nationales pour les aveugles, les bénévole de l’Association Valentin Haüy vous donnent rendez-vous à l’entrée des grandes enseignes de Chalon :

Carrefour Nord et Carrefour Sud, Leclerc Nord et Leclerc Lux, Intermarché Saint Rémy.

Samedi de 8h30 à 19h

Dimanche de 9h à 12h30

Les dons permettent à l’Association Valentin Haüy de financer ses actions au service des personnes aveugles ou malvoyantes.

Pour plus d’informations : www.chalonsursaone.avh.asso.fr ou Tél. 06 11 79 67 38



À propos de l’association Valentin Haüy

L’association Valentin Haüy (prononcez « A-U-I ») a été créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne et reconnue d’utilité publique en 1891. Elle soutient et accompagne depuis plus de 130 ans les personnes déficientes visuelles pour leur permettre de gagner en autonomie. Ses missions sont rendues possibles grâce à la générosité du public. Elle s’appuie sur plus de 125 implantations locales et sur près de 3 200 bénévoles pour poursuivre son but : être au plus près des personnes aveugles ou malvoyantes afin de les aider à sortir de leur isolement et à mener une vie active et autonome. www.avh.asso.fr