2ème édition de «Embellir Ensemble» : Quatre tableaux en mosaïque pour les écoles des Prés Saint-Jean

Vendredi 22 septembre 2023, s’est tenu un moment convivial marquant la clôture du chantier Mosaïque «Embellir Ensemble» porté par la PJJ et la Sauvegarde 71 à la Maison de Quartier des Prés Saint-Jean. Plus de détails avec Info Chalon.

Durant deux semaines, des adultes du quartier des Prés Saint-Jean et des jeunes de l'Unité Éducative et d'Activité de Jour (UEAJ) de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ont œuvré à la création de quatre tableaux en mosaïques. Ces tableaux ont été offerts aux quatre directrices et directeur des écoles de ce quartier (Pauline Kergomard, Saint-Exupéry, Maurice Cortot et Anne Franck).

Les professionnels de la PJJ ont encadré ces ateliers avec 2 mosaïstes dont Angelo Barletta, les éducateurs de la Prévention spécialisés de la Sauvegarde 71 ont accompagné les habitants du quartier. Pas moins de 28 femmes et 2 hommes ont participé à ces ateliers et 13 jeunes inscrits à l'UEAJ. Un matin, la participation a atteint le chiffre de 18 personnes.

Ce projet a été possible grâce au financement du contrat de Ville, l'achat du matériel par la Sauvegarde 71, le prêt d'un barnum par la Ville de Chalon-sur-Saône, le soutien logistique de la Maison de Quartier des Prés Saint-Jean et la prise en charge financière des repas du midi par la PJJ.

Ce temps a d'ailleurs été un moment fort du fait de la présence de l'équipe du matin et de l'après-midi, et qui a vu la présence certains midis d’une trentaine de personnes, jeunes et adultes du quartier, éducateurs et encadrants techniques. Les deux vendredis ont été l'occasion de déguster un couscous, une paella et un risotto, cuisinés par les femmes du quartier.

Ces 8 journées de chantier ont permis de réunir des partenaires, de donner l'occasion à des jeunes de travailler aux côtés d'adultes du quartier, de valoriser la place de la femme au sein des quartiers, de découvrir et de valoriser les compétences de chacun, jeunes et adultes, au travers d’œuvres qui seront en bonne place dans des écoles, sous le regard des enfants.

Ces œuvres ont été inspirées par les thématique de la solidarité, du harcèlement scolaire, du sport et la dernière est une image très connue du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.

Après les discours de la PJJ et de la Sauvegarde 71, les œuvres ont été offertes aux directrices et directeur avec la participation d’une classe.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati