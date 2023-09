Rugby : Chatenoy retrouve Seurre au stade de Charréconduit pour cette deuxième journée de Championnat

En recevant le CS Seurre ce dimanche 24 septembre au stade de Charréconduit, le Chatenoy Rugby Club retrouve un club qui a joué la montée en R1 au terme de la saison dernière, mais aussi une équipe qui avait été battu par le CRC, en fin de match, sur le score 22 - 21 lors du match aller à la même époque.

L’histoire est un éternel recommencement dit-on, ce sera l’occasion pour les Châtenoyens de confirmer ce dicton. D’autant que si l’on revient sur le match du dimanche précédent avec une belle victoire sur Vesoul ( 20 à 13) et qui plus est avec la façon, il y a de la place pour voir une seconde victoire en deux matchs.

Des joueurs motivés

Bien sûr un match reste un match et seul le résultat compte au coup de sifflet final. Cependant en allant à la rencontre de deux joueurs il semble que la volonté est bien là et surtout une belle envie de bien faire.

Arrivé dans l’inter saison, Tom Huguenot, 24 ans, officie en N°9 mais aussi fait office de préparateur physique auprès des seniors du club. Il vient de passer un BTS Diététique alors qu’il était sur Belfort, il a déjà une belle carte de visite en matière rugby : issu du centre de formation du feu ASRCC, il s’est dirigé sur l’US Bressane en jouant dans l’équipe Juniors Crabos, puis est parti joué en Fédérale 3 du coté de Villeurbanne au Rhône Sportif et se diriger sur Belfort. Il est actuellement en recherche d’emploi sur Chalon et alentours dans une salle de sports. Il est clair dans ses propos de nouvel arrivant au club : « J’ai vraiment trouvé un club très accueillant, des dirigeants sympathiques et sur le plan sportif très surpris de voir un aussi bon niveau pour un club qui évolue en Régional 2 et cela se voit aux entrainements. Tout le monde se donne à fond, personne ne s’échappe sur le terrain envoie du jeu. Je pense qu’il y a quelque chose à faire cette année. »

Autre joueur qui donne son avis, Lucas Holder, un « ancien » au sein du CRC qui a aussi son point de vue sur le travail effectué : « Nos entrainements sont plus approfondis et le recrutement a été bien ciblé. Sans oublier l’arrivée de Jean-Charles. Les coaches nous donnent un entrainement plus complet. Je pense contre Seurre nous aurons à faire à du solide. Si nous avons eu une belle équipe en face de nous dimanche dernier, il nous faudra faire encore mieux ce dimanche face à Seurre. »

Deux façons de s’exprimer qui en finalité rejoignent le point de vue de Jean Charles Balency lequel s’occupe des 3/4 et de son coté David Touam, fait travailler les Avants.

Avec cette année la possibilité de faire la mise place du jeu le vendredi soir d’entrainement, avec l’équipe type sur le terrain qui jouera le match dimanche. Ce n’est pas négligeable pour des coachs comme pour les joueurs : « Le match contre Vesoul est absorbé et derrière nous, maintenant nous sommes sur celui contre Seurre et l’on sait que cette équipe n’a pas été en phase finale du Championnat de France pour rien. Elle a une certaine valeur et sa victoire àToucy dimanche dernier le prouve. A nous de prouver en jouant chez nous que l’on peut être dans l’objectif fixé du Top 5 »

Réponse à 16h30 dimanche 24 septembre au stade de Charréconduit.

JC Reynaud



Composition de l’équipe du CRC

1- Bon (c); 2 - Joanon; 3 - Da Cunha; 4 Saunier; 5 - Olivier; 6 - Theulot; 7 - Plissonnier; 8 - Holder L.; 9 Huguenot: 10 - Beauviche; 11 Boucheron; 12 - Martin; 13 - Grandemange; 14 - Campos; 15 - Leblanc; 16 - Dehout; 17 - Rateau; 18 - Bourgeon; 19 - Boitier; 20 - Holder M.; 21 - Giacomin; 22 - Fevre.

Coup d’envoi à 15h

Arbitre de la rencontre Equipe 1 : Killian Desrimais. Représentant Fédéral Jean-Louis Gras

Match de l’équipe Réserve à 13h30, arbitre Philippe Pinon