JOURNEES DU PATRIMOINE ECONOMIQUE DE SAONE ET LOIRE - Un succès incontestable pour cette nouvelle édition

Carton plein pour le MEDEF de Saône et Loire, cheville ouvrière des Journées du Patrimoine économique. L'organisation patronale a remporté un vif succès avec la participation de dizaines d'entreprises à travers tout le département. Portes-ouvertes, présentation de leurs outils de production, recrutement... ces trois journées d'opération resteront dans les annales. Une initiative particulièrement saluée par les services de l'Etat. C'est sur le site d'Alstom au Creusot que le lancement officiel de ces journées du patrimoine économique s'est déroulé en présence des équipes d’Alstom, Bénédicte GAVINET, directrice de site, le Préfet de Saône et Loire - Yves Seguy, Fabien Rossignol - Président du MEDEF, Isabelle Laugerette - Secrétaire Générale de l’IUMM, Rémy Rebeyrotte député et Jean-Claude Lagrange - Vice-Président du Conseil Régional ainsi que des élèves de l’ENSAM de Cluny et de l’ESIREM.

N'hésitez pas à consulter le site www.1territoire1solution.fr et munissez vous de vos CV. L'opération continue ce dimanche pour un certain nombre d'entreprises.