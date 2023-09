Retour sur la Fête de l'Automne de Saint-Jean-des-Vignes

Au programme de cette Fête de l'Automne, organisée par le Conseil de quartier de Saint-Jean-des-Vignes ce samedi 23 septembre sur la Place Damichel : marché artisanal, exposition, hip hop, spectacle du duo comique Jeanpire et Balou, concert avec la bandas Crescendo, maquillage et jeux pour les enfants, chorale La Pastourelle, restauration et buvette.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati