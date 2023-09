O'Tacos Chalon-sur-Saône fête ses 2 ans, gagnez un nouvel iPhone 15 !

À l'occasion de l'anniversaire de ses deux ans, l'enseigne spécialisée dans le tacos organise un jeu-concours pour tenter de gagner le dernier smartphone d'Apple. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour vous remercier de répondre présent depuis ses deux années d'existence, O'Tacos Chalon-sur-Saône vous propose de gagner le nouvel iPhone 5 dans un jeu-concours.

Un tacos oui mais O'Tacos !

Deux années à vous proposer une version revisitée de tacos, alliant une cuisine rapide et traditionnelle. Avec sa célèbre sauce fromagère qui connaît un grand succès. O'Tacos offre une réelle alternative au fast-food classique. Le goût unique de ses produits est plébiscité par ses nombreux fans, notamment sur les réseaux sociaux.

Pour fêter en beauté ce deuxième anniversaire, l'établissement situé au 3 Place du Général de Gaulle met en jeu un iPhone 15 d'une valeur de 919 euros. L'occasion donc de vous faire gagner un des smartphones les plus attendus de l'année !

Pour participer, c'est très simple : vous devez obligatoirement acheter un menu O'Tacos*, inscrivez vos coordonnées (prénom, nom, numéro de téléphone) sur le verso de votre ticket de caisse et glissez-le dans l'urne prévue à cet effet à partir de ce vendredi 29 septembre.

Le tirage au sort aura lieu le mardi 31 octobre.

Mais ce n'est pas tout ! Voici une autre raison de vous rendre chez le spécialiste du tacos à Chalon-sur-Saône : c'est le retour en édition limitée du Wrap tenders et cheddar et du Wrap suprême et césar (7,90 euros le wrap).

Alors n'hésitez pas en participant à ce jeu-concours pour tenter de remporter l'iPhone 15.

* Commande de 6,50 euros minimum.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati