La Ville de Chalon-sur-Saône met à l'honneur le VBCC et l'Élan Chalon Association Basket Fauteuil

Le sport a toujours eu une place prépondérante à Chalon-sur-Saône. À l'échelle de l'agglomération, près de 250 clubs sportifs témoignent de la richesse du tissu associatif local, dont 110 à Chalon-sur-Saône et 88 adhérentes à l’Office municipal des Sports (OMS).

Longtemps l'apanage des sports traditionnels tels le football ou le rugby dans les années jusque dans les années 80, de nouvelles pratiques sont venues faire rayonner l'image de notre ville au-delà du territoire avec le handball (qui a évolué en N2), le basket et son club phare local, l4Élan Chalon (SEM ELAN PRO), et aujourd'hui le volley qui évolue au 3ème niveau national.

Par sa dynamique, son investissement mais également sa capacité à accueillir régulièrement de grands événements sportifs, Chalon-sur-Saône a obtenu son premier label en 2006 en devenant la 2ème ville la plus sportive dans la catégorie des villes de 20 000 à 100 000 habitants. Il y a eu le Trophée en 2013, a été reconnue Ville Européenne du Sport en 2016, puis Ville active et sportive (2 lauriers) en 2018 et le 3ème laurier en 2021.

Enfin, la Ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon ont rejoint la communauté Terre de jeux 2024, label qui valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s'engager dans l'aventure des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Le sport à Chalon en général :

➤ 130 associations, dont 88 regroupées au sein de l’OMS

➤ 14 000 licenciés

➤70 disciplines différentes

➤ 190 équipements sportifs, municipaux, communautaires et scolaires

➤ 130 hectares de terrains de sport dont 3,5 hectares couverts

➤ Un service des sports composés de 85 agents

➤ La mise à disposition d’éducateurs aux associations

➤ La mise à disposition, le plus souvent gratuites, des équipements pour l'entrainement et la compétition

➤ un patrimoine sportif entretenu régulièrement.

Le sport collectif à Chalon :

➤ 12 associations (9%)

➤ 2 451 licenciés (17%)

➤ 8 disciplines différentes (11%)

Très peu de villes de 45 000 habitants peuvent s'enorgueillir d'avoir une représentativité des sports collectifs de salle à ce niveau, tant d'un point de vue qualitatif par l'équipe professionnelle de basket de l’Élan et l'équipe de basket fauteuil au plus haut niveau français, ainsi qu'un club de volley ayant ses deux équipes séniors au niveau national, que d'un point de vue quantitatif avec près de 2 500 licenciés pratiquant les sports collectifs.

Par leurs résultats, 3 équipes ont représentées les couleurs de Ville au cours de la saison 2022/2023 qui pour certains ont permis l'accession au plus niveau de pratique, ou se maintenir au 3ème niveau national :

➤ l’Élan Chalon Association qui avec son équipe de basket fauteuil de l’Élan accède à Elite Nationale Bastide (le plus haut niveau Français) suite à son titre de Champion de France N1B.

➤ Le VBCC qui après un début de saison difficile le VBCC a assuré son maintien dans le championnat Elite lors des matchs de playdowns

➤ La section féminine du VBCC qui se maintien en N3 grâce à une 7ème place obtenue lors de la saison précédente

(Photos gracieusement fournies par Christelle Ferreira)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati