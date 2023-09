Les nouveautés de la rentrée étudiante 2023-2024 sur le Grand Chalon

Pour le Grand Chalon, l’épanouissement des étudiants est une priorité : une vie étudiante dynamique est la garantie d’un territoire vivant. Afin d’offrir à tous une vie étudiante de qualité, le Grand Chalon chaque année s’investit pour les 2 500 étudiants qui ont fait le choix du territoire, et poursuit ses actions pour en attirer de nouveaux. Ainsi et depuis plus de 2 ans, une programmation riche en évènements ainsi que des outils dédiés ont été créés. La rentrée 2023 est marquée par :

1/ Une nouveauté : le kit d’accueil étudiants

A destination des 2 500 étudiants du territoire, nouvellement arrivés ou non, le tout premier kit d’accueil étudiant regroupe l'essentiel de l'information et des « bons plans ».

L’objectif : les aider dans leur vie étudiante ; logement, transport, associations étudiantes, événements incontournables, santé, transport, contacts des associations étudiantes. Ce kit d’accueil est téléchargeable sur le site web dédié à la vie étudiante : etudierdanslegrandchalon.fr - et distribué dans les 22 établissements du Grand Chalon.

2/ Le chéquier étudiant 2023/2024

Etre étudiant n’est financièrement pas toujours aisé. C’est pourquoi en cadeau de bienvenue et comme en septembre 2022, le Grand Chalon offre aux étudiants de première année un chéquier, composé de réductions et gratuités pour des activités ludiques sur le temps extrascolaire ; culture, sports, loisirs. Les chéquiers seront distribués au sein des établissements à compter de début octobre, et valables 1 an.

Les partenaires de l’opération : Kart 71, escape games Brain et Timing Room, Elan Chalon, Espace Nautique, Conservatoire à rayonnement régional, EDA (Ecole des Arts), LaPéniche, le cinéma Mégarama, l’Espace de loisirs 10 55, la soufflerie Sky Circus, l’accrobranche de Givry.

3/ STUDIN, le réseau social des étudiants du Grand Chalon

Le réseau social étudiants inter établissements STUDIN propose une connexion instantanée pour favoriser rencontres et échanges entre étudiants. L’espace sécurisé partage aussi événements, sorties, notifications, groupes, discussions en cours L’application STUDIN est disponible sur l’App Store ou Google Play Store, à télécharger et installer gratuitement.

Créer son profil avec l’adresse mail de son établissement, ajouter photo et quelques infos permet de plonger dans la Communauté Étudiante du Grand Chalon ; la connexion au réseau est aussi accessible sur le www.etudierdanslegrandchalon.fr .

4/ Le groupe Référents Vie étudiante

Pour les étudiants qui veulent faire bouger le territoire et contribuer à améliorer la vie étudiante, un groupe « Référents Vie étudiante » a été créé en septembre 2021. Basé sur le volontariat, il est composé d’étudiants, d’associations étudiantes et de membres d’équipes pédagogiques.

Le thème de la 1ère rencontre cet automne est dédié à « la soirée de fin d’études de vos rêves », pour imaginer un « bal de fin de promos » commun à l’ensemble des établissements volontaires, tout en bénéficiant d’une aide pour recherche du lieu, subventions et programmation. Pour rejoindre le réseau « Référents Vie étudiante », le Service Enseignement Supérieur et Vie étudiante du Grand Chalon est à contacter auprès de vanessa.barnaud@legrandchalon.fr .

5/ L’événement étudiant 2023 : la rencontre incontournable de la rentrée !

Ce 28 septembre les étudiants sont invités à rencontrer leurs pairs d’autres établissements, dans une ambiance conviviale. Le CROUS BFC est aussi présent pour les informer sur divers sujets pratiques (bourses, restauration, aides au logement). Au programme de la journée du 28 septembre : pique-nique géant sur fond sonore, suivi d’un après-midi dédié aux jeux en intérieur et extérieur (babyfoot géant, taureau mécanique, escalade, atelier hip hop, boite à énigmes).

Et une soirée concert à LaPéniche pour les étudiants post bac et lycéens âgés de plus de 18 ans (DJs Set, laser game, démos hip-hop...) organisée en partenariat avec l’ASUB (Association Sportive Université de Bourgogne) de l’IUT de Chalon-sur- Saône.

Photo rentrée IUT - info-chalon.com