Le coup de gueule de Gianni Pillon, Directeur de l'IUT de Chalon

C'est une scène quasi inédite à laquelle info-chalon.com a assisté jeudi matin, à l'occasion de la rentrée solennelle du Président de l'Université, Vincent Thomas. Masqué pour raison de santé, Gianni Pillon, Directeur de l'IUT, n'a pas fait dans la dentelle. Une prise de position qui tranche totalement par rapport à ses habitudes plutôt consensuelles. C'est dire l'ambiance pesante qui pèse au sein de l'antenne chalonnaise de l'Université de Bourgogne.

+ 13 % d'étudiants à l'IUT et - 13 % de première année

Les chiffres au sein de l'IUT de Chalon sur Saône s'inscrivent en trompe-l'oeil, a aussitôt annoncé Gianni Pillon, devant le Président de l'Université. "Nous avons + 13% d'étudiants cette année". Des chiffres qui auraient pu s'arrêter là mais le Directeur de l'IUT a aussitôt embrayé sur le second, " avec - 13% d'inscrits en première année". L'IUT affiche un peu moins de 400 étudiants, "une différence sympathique par rapport à l'année dernière mais la chute démographique est réelle".

Les Chalonnais ont pointé la responsabilité des décideurs sur l'ouverture de nouvelles formations sur d'autres bassins de vie, à l'image de l'ouverture dans le Jura à Dole, "au lieu de conforter ce qui existe. A un moment la répartition va être compliquée". Des propos que le Président de l'Université ne tarda pas à battre en brêche.

"C'est la galère pour les équipes pédagogiques".

Un seul professeur d'université sur le site de Chalon sur Saône, alors que d'autres sites régionaux affiche des ratios bien plus élevés, dont par exemple 7 sur le site universitaire du Creusot. Gianni Pillon a dénoncé les conditions dans lesquelles les formateurs assuraient les cours à Chalon sur Saône. Ainsi sur les matières des carrières juridiques, à peine deux enseignants assurent le fonctionnement de la formation. En SGM, "il manque un enseignant sur les composites. On va avoir besoin de l'aide de l'université. On ne trouve personne et quand on trouve et qu'on présente la rémunération, on n'a pas le temps de finir la phrase que la porte est déjà fermée".

Chalon sur Saône a demandé des moyens humains pour encadrer ses formations, considérant que le compte n'y est pas. "On réclame le même accès, le même droit pour tous les sites décentralisés de l'université".

"J'ai honte, je trouve cela minable"

L'indignation a même franchi un cap lorsque le directeur de l'IUT a abordé les travaux réalisés cet été sur les extérieurs de l'établissement. Deux images ont suffi pour insister sur l'indignation. Gianni Pillon a présenté le projet initial qui avait été validé par les services et ceux réalisés. "Le projet était en lien avec les salariés de Framatome juste à côté, on souhaitait une démarche de mixité, permettant les échanges d'expériences. On se retrouve avec 6 agrés sur un parking en béton. J'étais contre. J'ai honte et je trouve cela minable. On hérite d'un truc qui ne sera pas utilisé. On jette de l'argent par les fenêtres. Il y avait moyen de faire un autre projet".

Laurent GUILLAUMÉ

