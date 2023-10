Le Centre Communal d'Actions Sociales et la Bibliothèque municipale proposent « Saint-Marcel en images » lors de la Semaine bleue 2023. Le thème traité ce jeudi 5 octobre sera : « Mon école d'autrefois ».

Au cours de cette animation, Olivier Gaudillat (responsable de la Photothèque au sein de la Bibliothèque municipale de Saint-Marcel) présentera des photographies réalisées entre 1900 et 1970. À cette époque, il y avait une école communale pour les filles et une école communale pour les garçons.

L'École des filles était située dans la Grande Rue, face à la Route de Dole (c'est aujourd'hui l'ex-École annexe Roger-Balan).

Inaugurée en 1901, elle a dû s'agrandir rapidement dès 1903, suite à la fermeture de l'établissement des Sœurs de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Les effectifs continuant à augmenter, les élus envisagèrent de construire une nouvelle école : elle fut inaugurée en septembre 1954. Elle correspond aujourd'hui à la partie élémentaire de l'École primaire Jean-Desbois.



Quant à l'École des garçons, elle était située Place de l'église. Elle était au rez-de-chaussée, tandis que la mairie était à l'étage. Le bâtiment a été inauguré en 1866. Les garçons restèrent ici jusqu'en 1955, date à laquelle ils partirent dans l'ancienne École de filles alors rénovée.



Une quinzaine d'années plus tard, en 1971, il n'y eut plus d'École des filles et d'École des garçons : la mixité était arrivée !



Les photographies qui seront proposées montreront les différentes écoles et de nombreuses photographies de classes. Les personnes présentes auront sûrement de nombreux souvenirs d'enfance à partager ! Un beau moment en perspective !

Rendez-vous donc ce jeudi 5 octobre, à partir de 14h30, au Réservoir (16 rue Denis Papin).

Entrée gratuite.

Amandine Cerrone.