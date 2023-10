Taylor Swift, Michel Polnareff, -M-, SCH : quand les concerts s'invitent au Mégarama Chalon

Le vendredi 13 octobre, sort en salles The Eras Tour, une captation de la grande tournée mondiale à guichet fermé de Taylor Swift. Transposer un concert dans une salle de cinéma, une tendance qui séduit de plus en plus d'adeptes. Une des quatre affiches proposées en cette fin d'année par le Mégarama Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Annoncé par la chanteuse début septembre pour une sortie — très attendue — aux États-Unis, Taylor Swift | The Eras Tour trouvera également le chemin du Mégarama Chalon pour vivre au plus près le concert phénomène. Tenues et bracelets d'amitié de la tournée The Eras Tour de Taylor Swift sont fortement encouragés !

Tournée pendant les trois premières dates de la tournée colossale à guichets fermés de la chanteuse au SoFi Stadium de Los Angeles, en août dernier, cette captation de 2 heures 48 minutes filmée avec des prises de vue cinématographiques à couper le souffle a été réalisée par Sam Wrench et sera diffusée pour une séance unique le vendredi 13 octobre à 20 heures en VO HRZ.

Prévu dans de nombreux cinémas américains, européens, canadiens et mexicains, Taylor Swift | The Eras Tour a généré près de 37 millions de dollars de recettes lors du premier jour des préventes de l'événement, le 31 août dernier, et devrait atteindre les 100 millions dans les cinémas nord-américains pour son premier week-end d'exploitation.

Un véritable record pour un concert retransmis en salle.

Comme Taylor Swift, beaucoup d'artistes misent ces dernières années sur la retransmission de leurs concerts au cinéma. L'objectif étant d'attirer les spectateurs qui souhaitent vivre l'expérience unique d'un show immersif sans les contraintes et les coûts de déplacements mais aussi séduire les fans aguerris ayant assisté à l'événement et qui veulent se remémorer ce moment.

Ainsi, le rappeur marseillais SCH va dévoiler le jeudi 23 novembre, à 20 heures, le film de son concert inédit au stade Orange Vélodrome le 22 juillet dernier. Le chanteur -M-, en véritable bête de scène, offre une bulle d’oxygène essentielle, entre textes, mélodies et scénographie dont lui seul a le secret au Mégarama Chalon le jeudi 7 décembre, à 20 heures, avec une captation de sa tournée Rêvalité, un spectacle d'une générosité sans limite et d'une intensité rare, sublimé par la présence de la bassiste et chanteuse légendaire Gail Ann Dorsey, et de ses incroyables musiciens, Les Mogodo’s, à savoir Corentin Pujol (claviers), Fabrice Colombani (percussions), Maxime Garoute (batterie) et Feal Cool Jazz (saxophone).

Une expérience inoubliable de live dans un univers toujours aussi décalé et extravagant.

De son côté, Michel Polnareff a annoncé la sortie en salles d'une version karaoké de son concert à l'Accor Arena de Paris dans des conditions exceptionnelles les samedi 18 et dimanche 19 novembre, à 18 heures.

L'occasion de retrouver pour la première fois sur grand écran les plus grands tubes du chanteur iconique.

(Crédits photos : © Maxppp/Sarah Yenesel)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati