TRIBUNAL DE CHALON - « Et vous vous sentiez bien pour conduire ? – Ben oui. C’était la nuit »

Celui-ci est né en 1950, il entend très mal et puis il a très mal au dos, et puis il comparaît pour la 3ème fois pour conduite sous l’empire de l’alcool (CEA). La juge ouvre son micro et monte le ton.

« On vous reproche, monsieur, d’avoir, à Cuiseaux, le 15 décembre 2022, conduit sous l’empire de l’alcool. – Ben oui puisque c’est marqué, ouais. » Il est en état de récidive légale, la dernière condamnation date de 2019.

« Alors, le problème, monsieur, c’est que vous êtes au volant alors que vous n’avez pas de permis et de l’alcool dans le sang. – C’était une voiture sans permis, glisse maître Duquennoy. – Ok, c’est pas si clair dans la procédure. Monsieur vous aviez bu quoi ? – De la bière, chez des amis. – Et vous vous sentiez bien pour conduire ? – Ben oui. C’était la nuit… - EN PLUS ! s’exclame la juge. – Et j’ai pas eu d’accident », insiste le prévenu aussi têtu que malentendant.

Un grain de conscience inconsistant

Le prévenu affirme qu’il ne boit plus « depuis 4 mois ». Comment y est-il arrivé ? « Mes enfants m’ont d’arrêter, alors j’ai arrêté. » La juge, espérant un grain de conscience un peu plus épais : « Et puis vous vous êtes rendu compte que vous buviez trop d’alcool ? » La réponse de monsieur maintient le grain de conscience à l’état gazeux : « D’la bière ! Pas d’alcool fort, hein. »

Bon. Le procureur propose la peine de 3 mois de prison avec sursis. « Vous l’acceptez cette peine ? » Maître Duquennoy prend la parole pour dire que oui, « il vit seul et il doit pouvoir se déplacer, pour raisons médicales », et puis de toute façon le procureur ne peut pas demander l’annulation du permis de conduire : monsieur ne l’a plus depuis longtemps.

Et monsieur, quand on lui demande ce qu’il avait tiré du stage de sécurité routière qu’il a dû suivre en 2019, de répondre : « J’en ai 6, des enfants. J’ai perdu ma femme il y a 20 ans. » La vie, hein, si éprouvante pour chacun.

3ème condamnation pour CEA

Le juge homologue la peine de 3 mois avec sursis, et insiste fortement, au propre comme au figuré : « Dans les 5 ans qui viennent, si on vous retrouve au volant avec de l’alcool dans le sang, c’est 3 mois de prison ! ALORS ATTENTION, HEIN ! » Le monsieur dit « oui, oui ».

FSA

*A l’audience d’homologation des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), on voit des affaires qui aussi bien pourraient être jugées devant le tribunal correctionnel si la justice ne croulait pas sous les affaires sans suffisamment de moyens pour renvoyer tout le monde devant un tribunal. Quand les gens poursuivis plaident « coupable », ils peuvent bénéficier d’une orientation en CRPC. https://www.vie-publique.fr/fiches/268576-quest-ce-que-la-crpc-ou-plaider-coupable