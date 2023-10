EDUCATION NATIONALE - Ouverture des inscriptions aux concours de recrutement 2024

Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2024 ont lieu du mardi 3 octobre, à partir de 12 heures, au jeudi 9 novembre 2023, 12 heures, heure de Paris pour tous les concours *, à l’exception des concours à affectation locale ou spécifiques à Mayotte, dont les inscriptions sont organisées du mardi 7 novembre 2023, à partir de 12h00, au jeudi 7 décembre 2023, 12h00, heure de Paris.

À cette occasion, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse lance une campagne nationale de communication digitale et radio de soutien aux inscriptions.

Par ailleurs, un plan d’attractivité et de reconnaissance du métier de professeur est en cours d’élaboration avec les organisations syndicales et viendra compléter la revalorisation salariale mise en place grâce à la hausse historique du budget du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (+3,9 milliards d’euros en PLF 2024). Cette augmentation salariale s’élève à +11% en moyenne entre avril 2022 et janvier 2024 et concerne l’ensemble des professeurs. Elle est sans condition. Ainsi, les professeurs néo-titulaires débutent à la rentrée 2023 à 2 102 € nets par mois, contre 1 700 € en 2020.

* Professeur des écoles (CRPE), Professeur certifié (CAPES), Professeur d’EPS (CAPEPS), Professeur en lycée technologique (CAPET), Professeur en lycée professionnel (CAPLP), Professeur agrégé / (Agrégation), Conseiller principal d’éducation (CPE), Psychologue de l’éducation nationale (Psy EN 1ER et 2ND degrés)