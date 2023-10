Les conseils bien-être et santé de Marine Lorphelin

Ancienne Miss France et avant tout Saône et Loirienne, Marine Lorphelin se consacre désormais à son métier, celui de médecin généraliste. À travers les émissions de télé auxquelles elle participe et son livre, En pleine forme, elle a à cœur de sensibiliser le public aux bons réflexes pour prendre soin de sa santé au quotidien.

Nouvelle chroniqueuse dans Le Magazine de la santé, diffusé sur France 5, Marine Lorphelin est aussi l'autrice d'En pleine forme, un ouvrage sorti fin août aux éditions Marabout. Du sommeil à l'alimentation, en passant par la sexualité, la gestion du stress ou l'importance de la vaccination, la médecin généraliste y distille ses conseils santé pour prendre soin de soi à tout âge et renouer avec le bien-être. INTERVIEW



LE PREMIER CHAPITRE DE VOTRE LIVRE EST CONSACRÉ AU SOMMEIL. SELON VOUS, C'EST VRAIMENT LA BASE POUR ÊTRE EN FORME ?

Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a organisé le livre de cette manière. Je pense que c'est un peu la base du bien-être physique et psychologique, un principe qu'on a tendance à trop mettre de côté. Il est important de rappeler que si on ne dort pas, on ne peut pas être bien.



QUELS SONT LES INDICATEURS D'UN BON SOMMEIL ? QUELS SIGNAUX DOIVENT NOUS ALERTER ?

Le signe numéro un, c'est le ressenti sur la journée et le matin : est-ce qu'on se sent bien et est-ce qu'on peut mener nos activités sans grosse fatigue, sans difficulté de concentration, sans somnolence, etc. On a un bon sommeil lorsqu'on est en capacité psychique et physique de passer sa journée. Trop de fatigue est un signe d'alerte. Cela ne veut pas forcément dire que l'on a un mauvais sommeil mais il faut chercher à l'analyser.



QUELS SERAIENT LES TROIS RÉFLEXES À METTRE EN PLACE POUR BIEN DORMIR ?

Il faut couper les écrans ! Il n'est pas question de s'interdire de regarder une série ou un film, mais il faut le faire de manière raisonnable, sans être collé à la télé et en regardant des programmes adaptés à la détente. Il est aussi important de couper les écrans suffisamment longtemps avant le coucher. De manière générale, il est bien de se créer un rituel pour avoir un bon sommeil, en favorisant la lecture, les étirements, les exercices de respiration ou faire un peu de méditation.



DANS LE CHAPITRE CONSACRÉ AU SPORT, VOUS DITES QU'IL FAUDRAIT RÉALISER UN ECG AU MOINS UNE FOIS DANS SA VIE LORSQU'ON EST SPORTIF, NOTAMMENT APRÈS 35 ANS OU SI L'ON EST SÉDENTAIRE. POURQUOI CET EXAMEN N'EST PAS SYSTÉMATIQUEMENT PROPOSÉ ?

Il n'existe pas de recommandations générales, elles varient entre les médecins du sport, les cardiologues, etc. Mais il est intéressant de faire un électrocardiogramme une fois dans sa vie, que l'on soit sportif ou pas d'ailleurs. La visite médicale simple et l'analyse des antécédents du patient ne suffisent pas, l'ECG apporte une analyse supplémentaire.

Mais il est vrai que les médecins manquent de temps pour faire des consultations de prévention et d'accompagnement de la pratique sportive. Et les gens ne consultent que lorsqu'ils sont malades…



DANS LA PARTIE ALIMENTATION, VOUS ÉVOQUEZ L'IMPORTANCE DE DIMINUER SA CONSOMMATION DE MAUVAIS SUCRE AU QUOTIDIEN. COMMENT S'Y PRENDRE FACILEMENT ?

Le sucre est hyperprésent dans les produits transformés. Limiter les produits industriels est donc le premier réflexe à avoir. Il faut essayer au maximum de cuisiner soi-même, de consommer des fruits et légumes et produits non transformés.

Attention aux boissons : par exemple aux jus de fruits qui sont bourrés de sucre, avec moins de bienfaits qu'un fruit, moins de fibres et moins de vitamines et de minéraux. Les sodas aussi ont beaucoup d'importance dans les habitudes des gens et surtout des jeunes. Il faut mettre en place des habitudes éducationnelles, en préservant les enfants de la surconsommation de sucre et en leur faisant aimer l'eau.



VOUS ALERTEZ SUR LES CURES DÉTOX, QUI SONT POURTANT TRÈS TENDANCE. QUELS SONT LEURS DANGERS ?

Pourquoi se tourne-t-on vers les cures ? Pour faire un régime, par exemple. Mais si vous voulez perdre du poids, la bonne méthode c'est de rééquilibrer l'alimentation et de bouger plus pour perdre sur la durée. Les cures détox sont des produits purement marketing. Le corps gère très bien tout seul la détoxification, notamment avec le foie ou les reins qui détoxifient le sang. On n'a pas raison de détoxifier notre corps, surtout s'il est en bonne santé. Ce sont surtout des produits chers qui impactent le portefeuille des gens. C'est du vent ! Il suffit de manger équilibré.



COMMENT DÉTECTE-T-ON LE STRESS CHRONIQUE ? ON NE SE REND PAS TOUJOURS COMPTE QUE L'ON EST STRESSÉ EN PERMANENCE…

Un stress chronique, c'est un stress qui va avoir un retentissement important sur votre vie. Il peut s'exprimer par des troubles digestifs par exemple. Il va y avoir une somatisation, des troubles cardiovasculaires, le cœur qui s'emballe, des pics d'hypertension. Cela peut aussi impacter le comportement alimentaire, favoriser des troubles des conduites alimentaires, comme la boulimie, la prise ou la perte de poids. Mais c'est également tout simplement de la fatigue, des troubles de la concentration, du sommeil ou de l'irritabilité.



VOUS CONFIEZ SOUFFRIR VOUS-MÊME D'ANXIÉTÉ CHRONIQUE. QUELLES SOLUTIONS METTEZ-VOUS EN PLACE POUR Y REMÉDIER ?

Je m'accorde des temps de pause, je m'autorise à ralentir le rythme. Il faut vider le vase de temps en temps pour souffler. Ce sont des instants de pause qui ne sont pas exceptionnels, mais qui sont nécessaires et doivent être réguliers. J'adapte mieux mon planning pour m'y consacrer. J'utilise aussi beaucoup les techniques de respiration ou les applis de méditation pour dire à mon cerveau « stop » et qu'il est temps de se relaxer.



LA CAMPAGNE « OCTOBRE ROSE » EST CONSACRÉE À LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN. QUELS CONSEILS POUVEZ-VOUS ADRESSER AUX FEMMES EN CE MOIS DE PRÉVENTION ?

Plus elles auront une bonne hygiène de vie, plus elles diminuent le risque d'avoir un cancer du sein. Il faut aussi être consciente et vigilante, en parler avec son médecin, savoir pratiquer l'autopalpation pour surveiller soi-même sa poitrine. Sans rentrer dans l'obsession, il faut apprendre à être vigilante et à consulter rapidement en cas de doute.



Propos recueillis par Marina Knittel