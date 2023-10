Ils étaient dans la course de la 10ème édition de ‘la Chalonnaise’ (3)

Le photoreportage infoèchalon.com

Plus de 4 600 personnes, regroupant hommes déguisés, femmes, d’enfant mais aussi de fidèles compagnons canins sont venus participer à cette grande action de solidarité en faveur des femmes touchées par le cancer du sein, pour faire le parcours qui commençait face au Centre Nautique Chalonnais et prendre la direction du quartiers des Près Saint Jean, contourner le lac de la Zup pour revenir vers le pont de Bourgogne et terminer sur le parking de l’Aviron Chalonnais.

Info-chalon était présent à l’heure de départ officielle de cette course qui a été donnée à 10 heures 08,

Clin d'oeil aux jeunes qui sont partis comme des flèches

A la société Transdev, société très impliquée dans toutes les animations chalonnaises

